【美股焦點】迪士尼：對《花木蘭》網上票房非常滿意

▲ 迪士尼一改常規、在9月4日開始通過網絡發布的新片《花木蘭》。

迪士尼財務總監麥卡妮（Christine McCarthy） 周三表示，對《花木蘭》在串流媒體首次亮相的表現感到滿意（very pleased），這部電影也給該公司帶來更多訂戶，但拒絕透露任何銷售數字。

麥卡妮表示，對《花木蘭》四天長周末的表現非常滿意，又指長周末僅僅是開始。迪士尼一改常規、在9月4日開始通過網絡發布的新片《花木蘭》。Disney+客戶除了每月付7美元的月費之外，還必須額外支付30美元觀看這部電影。

麥卡妮稱，線上發行電影的決定因為新冠肺炎疫情導致影院關門，她指，只有大約68%的美國影院是開放的，許多關鍵市場的影院仍然關閉，包括洛杉磯和紐約市。迪士尼上月表示，Disney+擁有6050萬客戶，大部分位於美國和歐洲。

不過，另一邊廂，美國參議員霍利（Josh Hawley）周三致函迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek），指控其無視中國對維吾爾族的種族滅絕，並將利益置於原則之上，有辱美國價值。

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編輯：吳敏芳