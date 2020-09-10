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【石Sir午市閒談】陽光房地產、中航信、中國鐵塔、聯想、華潤水泥及阿里最新部署（立即觀看）

即市財經 12:31 2020/09/10

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恒生指數半日升9點，報24478點。期指應如何部署？今日焦點股有陽光房地產基金 （00435） 、中國民航信息網絡 （00696） 、中國鐵塔 （00788） 、聯想集團 （00992） 、華潤水泥控股 （01313） 及阿里巴巴 （09988） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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