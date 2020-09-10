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【新股IPO】華住酒店已通過上市聆訊　集資約78億元

即市財經 09:56 2020/09/10

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華住酒店計劃集資約78億元。

繼百勝中國 （09987） ，再有中概股回歸上市。華住酒店於早前通過上市聆訊。聯交所於今上載華住酒店聆訊後招股書。據早前報道，華住酒店計劃集資約10億美元（約78億港元），聯席保薦人為高盛、招銀。

華住酒店為一家多品牌酒店集團，酒店分別由三種不同模式下經營：租賃及自有模式、特許經營模式以及特許經營酒店。

華住酒店旗下涉及多個品牌

截至2020年6月30日， 集團擁有6,187家在營酒店，包括758家租賃及自有酒店及5,429家管理加盟及特許經營酒店，合共有599,235間酒店客房。

截至今年首3個月，公司由盈轉虧，淨虧損為21.35億美元 （約166.5億港元），主要因經營錄得虧損、股本證券公允價值變動錄得10億美元虧損。淨收入按年下跌15.7%至20.13億美元（約157億港元）。

華住酒店（美：HTHT）昨美股收報44.55元，升2.6%，成交7170.24萬元（約5.59億港元）。

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