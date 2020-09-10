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【新股IPO】華住酒店今起招股　一手18585元、9月22日上市（第二版）

即市財經 15:47 2020/09/10

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華住酒店計劃集資約78億元。

繼百勝中國 （09987） ，再有中概股回歸上市。據美國證交會遞交的文件顯示，華住酒店集團 （新上市編號：01179） 計劃發售2042.2萬股，於香港發售204.23萬股，集資最多約75億元，公司將於9月11日至9月16日招股，並於9月22日掛牌。每股最高發售價368元，一手（50股），入場費18585.42元。聯席保薦人為高盛、招銀。

華住酒店為一家多品牌酒店集團，酒店分別由三種不同模式下經營：租賃及自有模式、特許經營模式以及特許經營酒店。

華住酒店旗下涉及多個品牌

截至2020年6月30日， 集團擁有6,187家在營酒店，包括758家租賃及自有酒店及5,429家管理加盟及特許經營酒店，合共有599,235間酒店客房。

截至今年首3個月，公司由盈轉虧，淨虧損為21.35億人民幣 ，主要因經營錄得虧損、股本證券公允價值變動錄得10億人民幣虧損。淨收入按年下跌15.7%至20.13億人民幣。

公司集資所得將用於資本開支，加強酒店網絡、償還信貸、提升科技平台及作為一般企業用途。

華住酒店（美：HTHT）昨美股收報44.55美元，升2.6%，成交7170.24萬美元（約5.59億港元），市值約129億美元（約1000億港元）。

（第二版更新入場費、明日招股）

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