歐央行或向上修訂今年GDP預測　貨幣刺激政策需要或降

▲ 彭博引述消息人士報道，歐洲央行最新預測對經濟前景更具信心，這可能降低在今年擴大貨幣刺激政策的需要。

彭博引述消息人士報道，歐洲央行最新預測對經濟前景更具信心，這可能降低在今年擴大貨幣刺激政策的需要。報道指，跟6月公布的預測相比，歐洲央行對經濟和通膨的最新預測只會有少許變化，今年GDP預估將會上修，民間消費的表現遠遠優於預期。

消息人士指，一些歐洲央行官員認為從目前狀況來看，似乎沒有必要在現有的1.35萬億歐元（約1.6萬億美元）緊急購債計畫之外額外提供貨幣支持。他們表示，將於12月公布的下一輪預測會是這方面決定的關鍵考量因素。



歐洲央行發言人不予置評。歐洲央行將於周四會議上全面討論貨幣政策。

彭博上周進行的調查顯示，大多數受訪者預測歐洲央行將在12月底之前擴大購債計畫，預估中值為增加3,500億歐元。經濟學家預計本周不會有任何行動。歐洲央行6月預測歐元區經濟今年可能萎縮9%左右，為史上最差表現。

相關文章：

【美元危機】美滙失守92 聯儲局再放鴿 非美貨幣走強

【儲局放鴿】聯儲局副主席克拉里達︰不會僅因失業率下跌而加息

【全球央行年會】聯儲局公布新政策方向 容許通脹高於2%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳