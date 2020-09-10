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歐央行或向上修訂今年GDP預測　貨幣刺激政策需要或降

即市財經 09:31 2020/09/10

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彭博引述消息人士報道，歐洲央行最新預測對經濟前景更具信心，這可能降低在今年擴大貨幣刺激政策的需要。

彭博引述消息人士報道，歐洲央行最新預測對經濟前景更具信心，這可能降低在今年擴大貨幣刺激政策的需要。報道指，跟6月公布的預測相比，歐洲央行對經濟和通膨的最新預測只會有少許變化，今年GDP預估將會上修，民間消費的表現遠遠優於預期。

消息人士指，一些歐洲央行官員認為從目前狀況來看，似乎沒有必要在現有的1.35萬億歐元（約1.6萬億美元）緊急購債計畫之外額外提供貨幣支持。他們表示，將於12月公布的下一輪預測會是這方面決定的關鍵考量因素。

歐洲央行發言人不予置評。歐洲央行將於周四會議上全面討論貨幣政策。

彭博上周進行的調查顯示，大多數受訪者預測歐洲央行將在12月底之前擴大購債計畫，預估中值為增加3,500億歐元。經濟學家預計本周不會有任何行動。歐洲央行6月預測歐元區經濟今年可能萎縮9%左右，為史上最差表現。

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編輯：吳敏芳

貨幣政策 經濟 歐洲央行 GDP 歐元 歐洲

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