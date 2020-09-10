【Snowflake】股神巴菲特改變投資原則？　逾40億入股雲服務新股Snowflake

一向以來從不出現在新股IPO中的股神巴菲特（Warren Buffett），名字竟出現在雲計算服務公司Snowflake的招股書上，據資料披露，巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）將會投資5.5億（約43億美元）美元購入Snowflake的股份。

據招股安排，巴郡將會以IPO價格，認購2.5億美元的Snowflake新股。此外，還會從Snowflake的前CEO Robert Muglia手上購入400萬股股份。交易完成後，巴郡將合共持有超過700萬股Snowflake股份，總價值5.5億美元，股權佔比約19%。

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成立於2012年的Snowflake在全球擁有20多個辦事處，3100多家客戶，包括Capital One、Sony、Adobe等跨國大企業。其擴張速度十分驚人，截至去年1月底的財年，公司營收還不到1億美元，但今年單是上半年暴增至2.42億美元。

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Snowflake一直在進行大規模融資，在今年2月規模達4.79億美元的G輪融資中，Snowflake的估值為124億美元。而在6月初宣布啟動IPO事宜時，市傳Snowflake估值達150億至200億美元。

過去多年來，股神一直避開參與新股IPO認購活動，去年接受美國傳媒訪問時，曾勸喻投資者，市場的熾熱時期買新股，根本不是一般人應該考慮的事情，在投資未經考驗的公司時，最好是以安全為先。而他透露，最近一次認購新股，已是上世紀50年代時福特（Ford）上市。

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此外，巴菲特一向強調不要投資在自己不熟悉的行業，故他自2000年科網泡沫以來，沒有入股過這類科技公司，反而傳統行業股份才是他的那杯茶，如在2008年金融海嘯時大手買入金融股包括高盛。

不過，最近他卻多番減持手上的傳統股份，如早前大手沽清航空股，近日又披露第二季時減持富國銀行、摩根大通股份，又沽清所持有高盛股份。

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記者：李兆明