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Impossible Foods在港推植物豬柳漢堡　香港成為美國以外首個市場

商業 09:26 2020/09/10

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植物肉製造商Impossible Foods，繼今年7月於美國推出植物豬柳漢堡(Impossible Sausage)後，今日宣布在香港推出，並夥拍星巴克推出兩款食品。香港亦成為植物豬柳灘堡在美國市場以外的首個「登陸點」。即是說，所有該品牌的產品，香港消費者也有機會享用。

Impossible Foods 宣布於香港推出植物豬柳漢堡(Impossible Sausage)，香港是美國以外的首個市場。(Impossible Foods 圖片)

其營運總監David Lee接受專訪時表示，品牌之前在港推出植物漢堡(Impossible Buger)，發展迅速，現時港澳的餐廳合作夥伴已逾1200間，單是今年頭9個月，已上升150%。

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David表示，新產品的蛋白質成份與一般豬肉漢堡相若，鐡質多出60%，但卡路里低約45%、飽和脂肪亦低約50%。並強調很重視合作餐廳對當地飲食習慣的專業知識，希望產品能融入香港的飲食文化。「在香港星巴克吃到的Impossible粟米包三文治，與美國的Impossible三文治的味道一定有分別。」

售價有望繼續下降

品牌於今年2月中調低在美國的售價約15%，David指出，當生產及銷售不斷擴大後，品牌樂於與客戶分享「成本效益」。展望未來，產品售價繼續有下調的可能。

被問到品牌銷售拓展迅速，如何保證供應，會否在亞洲設廠時，David 坦言產品的設計，方便與不同食物加工廠合作，亦易於量產。會採取合作與自行生產模式量產，但未有透露其生產鏈及運作情況。

早前已在香港推出的植物漢堡(Impossible Buger)，現時香港已有逾1200間餐廳合作夥伴。(Impossible Foods圖片)

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Impossible Foods今年已在美國推出網上銷售平台，David表示，已計劃在今年內於香港增加更多餐廳夥伴。並將開拓零售銷售，如美國市場一樣，打入超市及肉店市場。

記者：梁巧恩

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