  • 27°C
香港時間 : 2020910日 (四) 10:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】3中概股傳今上市聆訊　涉阿里巴巴投資的中通快遞、寶尊等

即市財經 10:06 2020/09/10

分享：

中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，擬集資20億美元（156億港元）。

中概股回流速度加快，市場消息透露，阿里巴巴 （09988） 有份投資的兩家中概股，包括物流服務供應商「中通快遞」與電子商務服務提供商「寶尊」，以及在納斯特克上市的生物科技股「再鼎醫藥」，今日將進行上市聆訊，集資額料合共35億美元（約271億港元）。

此前外電報道指﹐中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，擬集資20億美元（156億港元），由高盛及作上市安排行；寶尊傳最多籌5億美元（39億港元），由花旗、招銀國際及瑞信保薦。另外，再鼎醫藥的集資額達10億美元（78億港元），保薦人為花旗、高盛及摩根大通。

針對中通快遞今日將進行港交所上市聆訊的傳聞，中通方面回應稱「不予置評」。

另一中概股華住酒店，在上星期已通過上市聆訊，料短期內會開展招股工作，料籌集最多10億美元（78億港元）。

相關文章：

【新股IPO】濠江機電超購近8倍　1手中籤率30%（附分配結果）

【新股IPO】內地生物製藥公司雲頂新耀擬下周尋求上市聆訊 集資最少23億

【新股IPO】內地免費語音聊天室軟件雅拉赴美上市　集資約7.8億元更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 集資 第二上市 IPO

上一篇文章

【美股焦點】迪士尼：對《花木蘭》網上票房非常滿意

下一篇文章

【新股IPO】東軟教育集資約7.8億元　料月中招股（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元　超購381倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元　超購381倍（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【恒指夜期】騰訊ADR升2%　恒指夜期收市升208點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR升2%　恒指夜期收市升208點（不斷更新）
【美股市況】道指收市升439點 納指漲2.7%（不斷更新）
【美股市況】道指收市升439點 納指漲2.7%（不斷更新）