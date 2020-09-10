【新股IPO】中通快遞、電商服務商寶尊等3中概股傳今進行上市聆訊

▲ 中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，擬集資20億美元（156億港元）。

中概股回流速度加快，市場消息透露，阿里巴巴 （09988） 有份投資的兩家中概股，包括物流服務供應商中通快遞與電子商務服務提供商寶尊，以及在納斯特克上市的生物科技股再鼎醫藥，今日將進行上市聆訊，集資額料合共35億美元（約271億港元）。

此前外電報道指﹐中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，擬集資20億美元（156億港元），由高盛及作上市安排行；寶尊傳最多籌5億美元（39億港元），由花旗、招銀國際及瑞信保薦。另外，再鼎醫藥的集資額達10億美元（78億港元），保薦人為花旗、高盛及摩根大通。

另一中概股華住酒店，在上星期已通過上市聆訊，料短期內會開展招股工作，料籌集最多10億美元（78億港元）。

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編輯：吳敏芳