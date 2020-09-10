【港股市況】恒生指數高開116點　新經濟股反彈百勝中國首掛潛水（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股結束過去3日跌勢，，Tesla（美︰TSLA）及蘋果（美︰AAPL）急彈，道指升439點，納指升2.7%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約201點，恒指料開報24670點。百勝中國 （09987） 第二上市今日在港首掛。

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即市走勢︰

【09：51】港股升幅擴大至逾百點，恒生指數升111點，報24580點。

【09：50】海底撈 （06862） 股價升半成，高見54.8元。海底撈獲中金上調目標價9%至57.1元，維持跑贏大市評級，至於頤海國際 （01579） 升逾8%。

【09：46】東瀛遊 （06882） 續炒作「旅遊氣泡」，股價再升近一成，高見0.51元；縱橫遊 （08069） 升0.8%，破頂高見3.97元；專業旅運 （01235） 回吐3.1%。

另外，莎莎 （00178） 、卓悅 （00653） 分別跌逾2%及5%。

【09：44】京西重工 （02339） 復牌回吐逾23%。京西重工公布，已知悉上日股價及成交量上升，亦注意到其控股股東北京京西重工之母公司有意京西重工進行「混合所有制」改革的意向，但截至目前京西重工概無作出任何實質性的決策。

【09：41】Tesla（美︰TSLA）美股反彈，比亞迪 （01211） 升近3%；贛鋒鋰業 （01772） 升0.8%。

【09：38】重磅藍籌滙豐 （00005） 跌0.3%，中移動 （00941） 跌1%，拖累大市升勢。

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【09：36】百勝中國 （09987） 早段走勢續向下，較招股價低逾3%，股價低見395元。

【09：33】大市早段升幅收窄至約75點，報24544點。

【09：32】小米 （01810） 早段升幅擴大至4%，高見23.2元。

【09：28】內地股市3大股指高開，上證升近0.9%，深證升近1.1%，創業板指亦升1.1%。

【09：27】恒生科技指數隨納指反彈，開報7133點，升118點或1.7%。阿里巴巴 （09988） 升1.4%；騰訊 （00700） 升近2%；美團點評 （03690） 升近3.5%；小米 （01810） 升1.8%。

【09：20】恒指開報24584點，升116點，新經濟股反彈，ATMX以美團點評 （03690） 最好，股價高開逾3%。百勝中國 （09987） 首日掛牌，開報410元，低招股價低近0.5%。

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【09：18】人民幣中間價報6.8331，上調92點子。

【09：15】市場消息透露，阿里巴巴 （09988） 有份投資的兩家中概股，包括物流服務供應商中通快遞與電子商務服務提供商寶尊，以及在納斯特上市的生物科技股再鼎醫藥，今日將進行上市聆訊，集資額料合共35億美元（約271億港元）。

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【09：13】即月期指開報24589點，升172點或0.7%。

【09：02】人行進行1400億元人民幣7天期逆回購，淨投放200億元人民幣。

【08：46】恒指黑期升195點，報24588點。道指期貨升4點，報27976點。

【08：00】百勝中國 （09987） 第二上市今日在港掛牌，美股昨晚回升，帶動百勝中國美股股價至53.2美元，相當於港股折算412.33港元，較港IPO價412元高0.1%。

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【07：45】新股濠江機電 （01408） 1元下限定價，公開發售超額認購7.99倍，1手中籤率30.11%。

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【07：30】道指曾飆超過700點，尾市由高位回順，收報27940點，升439點或1.6%；標指收報3398點，升67點或2%；納指收報11141點，升293點或2.7%。

港股ADR收報24670點，升201點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報32.88元，升0.18元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報514.09元，升10.09元或2%。恒指夜期收報24625點，升208點，高水156點。

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責任編輯︰梁浩碩