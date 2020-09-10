【港股市況】恒生指數午後初段向好　農夫山泉飈1成百勝中國潛水逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股結束過去3日跌勢，，Tesla（美︰TSLA）及蘋果（美︰AAPL）急彈，道指升439點，納指升2.7%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約201點，恒指料開報24670點。百勝中國 （09987） 第二上市今日在港首掛。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

壹傳媒 （00282） 股價挫一成。消息指警方拘捕15人，涉嫌操控壹傳媒股價。

【13：24】恒生科技指數升82點或1.2%，報7097點，ATMX4股中，暫仍以美團點評 （03690） 表現最好，升3.4%；小米 （01810） 升近3%；騰訊 （00700） 升2.3%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

【13：15】康希諾生物 （06185） 回吐5%，低見172元。外媒引述知情人士指，英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作開發的新冠肺炎疫苗臨床試驗將於下周初恢復。

【13：14】中滙集團 （00382） 午後升近半成，高見5.84元。中滙集團發盈喜，指截至8月31日止年度未經審核的核心純利，按年增加不少於30%。

【13：11】食肆堂食明日放寬至4人一枱，大家樂 （00341） 升0.2%；大快活 （00052） 升0.9%；太興 （06811） 跌0.6%；翠華 （01314） 跌2.9%。

【13：00】港股午後初段續靠穩，升約25點，報24495點。

【12：00】恒生指數半日升9點，中午收報24478點，農夫山泉 （09633） 升1成，新經濟股反彈，美團點評 （03690） 升逾3%，百勝中國 （09987） 首掛潛水，半日報392.4元，低招股價近4.8%。

【11：47】港股於中午收市前升約30點，報24498點。

【11：41】恒隆地產 （00101） 成功投得壽臣山地，股價升0.7%，高見20.7元。

【美國領事館賣地】恒隆地產投得美國政府壽山村道地皮 擬投資40億元

【11：39】海底撈 （06862） 升幅擴大至逾6%，破頂高見55.7元。

海底撈創新高現飈6% 中金連續兩周上調目標價

【11：31】除滙豐 （00005） 逆市向下，其他本地銀行股表現個別發展，恒生 （00011） 跌1%；東亞 （00023） 升1.3%；中銀香港 （02388） 跌近0.5%；渣打 （02888） 升0.7%。

【11：30】上證半日升近0.3%；深證升近0.4%；創業板指升0.2%。

【11：25】農夫山泉 （09633） 升幅擴大至1成，高見36.55元，成交10.6億元。

【11：24】滙豐 （00005） 逆市跌0.7%，低見32.4元。滙豐宣布，由11月1日起取消26項基本銀行服務收費。

滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費 預計400萬客戶受惠

【11：16】大市再轉跌約20點，報24447點。恒生科技指數升1.3%，報7105點。

【11：05】騰訊 （00700） 及小米 （01810） 領市，2股分別貢獻59點及28點升幅。另一方面，內銀股拖累大市升勢，建行 （00939） 逆市跌1.5%；工行 （01398） 跌1.6%；中行 （03988） 跌0.4%；農行 （01288） 跌近1.2%。

【10：49】比亞迪 （01211） 升幅擴大至半成，高見83.5元。

【10：49】大市回升約35點，報24504點，於24500點水平窄幅上落。

【10：41】百勝中國 （09987） 跌5.2%，報390.6元於日內低位。

【10：24】內航股全綫回吐，南航 （01055） 跌2.1%；國航 （00753） 跌2.7%；東航 （00670） 跌近1.1%。

【10：22】農夫山泉 （09633） 升幅擴大至7%，高見35.95元。

【10：20】大市轉跌，恒生指數跌8點，報24460點。

【10：11】港股升幅收窄至約40點，報24510點。

【10：05】君實生物 （01877） 股價升6.9%，高見48.75元。君實生物公布，公司近日與北京恩瑞尼就成立合資公司訂立股東合作協議。合資公司將主要從事CD39藥物的研發、臨床應用及商業化發展。

【10：00】騰訊 （00700） 升幅擴大至2.6%，高見517元。Sensor Tower發布8月中國手遊發行商在全球App Store和Google Play的收入排名榜單。國內30家手遊發行商8月全球收入超18.6億美元，較上月的18.3億美元有所增長，騰訊續排榜首。

【09：55】美元回軟金價向上，中國黃金國際 （02099） 升3.2%；招金 （01818） 升1.8%；山東黃金 （01787） 升1.7%；SPDR金ETF （02840） 升0.8%。

【09：51】港股升幅擴大至逾百點，恒生指數升111點，報24580點。

【09：50】海底撈 （06862） 股價升半成，高見54.8元。海底撈獲中金上調目標價9%至57.1元，維持跑贏大市評級，至於頤海國際 （01579） 升逾8%。

【09：46】東瀛遊 （06882） 續炒作「旅遊氣泡」，股價再升近一成，高見0.51元；縱橫遊 （08069） 升0.8%，破頂高見3.97元；專業旅運 （01235） 回吐3.1%。

另外，莎莎 （00178） 、卓悅 （00653） 分別跌逾2%及5%。

【09：44】京西重工 （02339） 復牌回吐逾23%。京西重工公布，已知悉上日股價及成交量上升，亦注意到其控股股東北京京西重工之母公司有意京西重工進行「混合所有制」改革的意向，但截至目前京西重工概無作出任何實質性的決策。

【09：41】Tesla（美︰TSLA）美股反彈，比亞迪 （01211） 升近3%；贛鋒鋰業 （01772） 升0.8%。

【09：38】重磅藍籌滙豐 （00005） 跌0.3%，中移動 （00941） 跌1%，拖累大市升勢。

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【09：36】百勝中國 （09987） 早段走勢續向下，較招股價低逾3%，股價低見395元。

【09：33】大市早段升幅收窄至約75點，報24544點。

【09：32】小米 （01810） 早段升幅擴大至4%，高見23.2元。

【09：28】內地股市3大股指高開，上證升近0.9%，深證升近1.1%，創業板指亦升1.1%。

【09：27】恒生科技指數隨納指反彈，開報7133點，升118點或1.7%。阿里巴巴 （09988） 升1.4%；騰訊 （00700） 升近2%；美團點評 （03690） 升近3.5%；小米 （01810） 升1.8%。

【09：20】恒指開報24584點，升116點，新經濟股反彈，ATMX以美團點評 （03690） 最好，股價高開逾3%。百勝中國 （09987） 首日掛牌，開報410元，低招股價低近0.5%。

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【09：18】人民幣中間價報6.8331，上調92點子。

【09：15】市場消息透露，阿里巴巴 （09988） 有份投資的兩家中概股，包括物流服務供應商中通快遞與電子商務服務提供商寶尊，以及在納斯特上市的生物科技股再鼎醫藥，今日將進行上市聆訊，集資額料合共35億美元（約271億港元）。

【新股IPO】中通快遞、電商服務商寶尊等3中概股傳今進行上市聆訊

【09：13】即月期指開報24589點，升172點或0.7%。

【09：02】人行進行1400億元人民幣7天期逆回購，淨投放200億元人民幣。

【08：46】恒指黑期升195點，報24588點。道指期貨升4點，報27976點。

【08：00】百勝中國 （09987） 第二上市今日在港掛牌，美股昨晚回升，帶動百勝中國美股股價至53.2美元，相當於港股折算412.33港元，較港IPO價412元高0.1%。

【新股IPO】百勝中國9987美股回升 上市重燃水位希望（不斷更新）

【07：45】新股濠江機電 （01408） 1元下限定價，公開發售超額認購7.99倍，1手中籤率30.11%。

【新股IPO】濠江機電超購近8倍 1手中籤率30%（附分配結果）

【07：30】道指曾飆超過700點，尾市由高位回順，收報27940點，升439點或1.6%；標指收報3398點，升67點或2%；納指收報11141點，升293點或2.7%。

港股ADR收報24670點，升201點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報32.88元，升0.18元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報514.09元，升10.09元或2%。恒指夜期收報24625點，升208點，高水156點。

道指升439點港股ADR升201點 紐約期油反彈逾3%

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責任編輯︰梁浩碩