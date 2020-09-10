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【港股市況】恒指黑期升195點道指期貨升4點　百勝中國今掛牌（不斷更新）

即市財經 09:13 2020/09/10

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港股市況不斷更新

美股結束過去3日跌勢，，Tesla（美︰TSLA）及蘋果（美︰AAPL）急彈，道指升439點，納指升2.7%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約201點，恒指料開報24670點。百勝中國  （09987） 第二上市今日在港首掛。

焦點新聞︰

【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）

【螞蟻IPO】螞蟻集團A股下周五進行上市聆訊 更新招股書（第二版）

即市走勢︰

【09：18】人民幣中間價報6.8331，上調92點子。

【09：15】市場消息透露，阿里巴巴  （09988）  有份投資的兩家中概股，包括物流服務供應商中通快遞與電子商務服務提供商寶尊，以及在納斯特上市的生物科技股再鼎醫藥，今日將進行上市聆訊，集資額料合共35億美元（約271億港元）。

【新股IPO】中通快遞、電商服務商寶尊等3中概股傳今進行上市聆訊

【09：13】即月期指開報24589點，升172點或0.7%。

【09：02】人行進行1400億元人民幣7天期逆回購，淨投放200億元人民幣。

【08：46】恒指黑期升195點，報24588點。道指期貨升4點，報27976點。

【08：00】百勝中國  （09987）  第二上市今日在港掛牌，美股昨晚回升，帶動百勝中國美股股價至53.2美元，相當於港股折算412.33港元，較港IPO價412元高0.1%。

【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）

【07：45】新股濠江機電  （01408） 1元下限定價，公開發售超額認購7.99倍，1手中籤率30.11%。

【新股IPO】濠江機電超購近8倍　1手中籤率30%（附分配結果）

【07：30】道指曾飆超過700點，尾市由高位回順，收報27940點，升439點或1.6%；標指收報3398點，升67點或2%；納指收報11141點，升293點或2.7%。

港股ADR收報24670點，升201點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報32.88元，升0.18元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報514.09元，升10.09元或2%。恒指夜期收報24625點，升208點，高水156點。

道指升439點港股ADR升201點　紐約期油反彈逾3%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 百勝中國－S（09987） 濠江機電（01408） 藍籌股 騰訊控股（00700） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數

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