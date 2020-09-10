【新股IPO】百勝中國首掛潛水半成　1手蝕1090元

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【美股期貨】道指期貨跌168點 納指期貨轉跌0.9%（不斷更新）
新股百勝中國 （09987） 第二上市今日首日掛牌，百勝中國承接昨日暗盤跌勢，股價開報410元，較招股價412元低2元或近0.5%，成交7.7億元，早段跌幅擴大，一度潛水逾6%低見386.2元，最終收報390.2元，跌21.8元或5.3%，成交30.8億元，不計手續費，百勝中國1手50股蝕1090元。
百勝中國美股股價收報53.2美元，相當於港股折算412.33港元，較港招股價412元高0.1%。至於百勝中國昨暗盤偏軟，1手帳面蝕介乎600元至640元，跌幅介乎2.9%至3.1%。
百勝中國有13.8萬人認購，1手中籤率25%，認購14手才穩獲一手，公開招股部份凍資414.7億元，超額認購51.32倍，總集資172.7億元。
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【新股IPO】百勝中國近14萬人認購 一手中籤率25% 認購14手才穩獲一手
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責任編輯︰梁浩碩