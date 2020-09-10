【疫情焦點】全球累計逾2805萬確診　美國累計654萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月8日早上8時15分，全球累計28,053,938宗新冠肺炎確診病例，較上日增加164,748宗。累計907,435死亡個案，較上日增加3,514宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|26,751
|6,548,388
|195,207
|意大利
|0
|281,583
|35,577
|西班牙
|8,866
|543,379
|29,628
|法國
|8,560
|382,348
|30,800
|德國
|461
|256,433
|9,410
|中國
|7
|85,153
|4,634
|香港
|0
|4,902（確診/疑似）
|99
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩