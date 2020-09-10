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【疫情焦點】全球累計逾2805萬確診　美國累計654萬

即市財經 08:15 2020/09/10

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【疫情焦點】全球累計逾2805萬確診　美國累計654萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月8日早上8時15分，全球累計28,053,938宗新冠肺炎確診病例，較上日增加164,748宗。累計907,435死亡個案，較上日增加3,514宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 26,751 6,548,388 195,207
意大利 0 281,583 35,577
西班牙 8,866 543,379 29,628
法國 8,560 382,348 30,800
德國 461 256,433 9,410
中國 7 85,153 4,634
香港 0 4,902（確診/疑似） 99

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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