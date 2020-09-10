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【TikTok拆骨】字節跳動據報與美國政府磋商　避免出售全部TikTok美國業務

即市財經 08:10 2020/09/10

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【TikTok拆骨】字節跳動據報與美國政府磋商　避免出售全部TikTok美國業務

抖音母企字節跳動（ByteDance）遭美國要求在月內出售TikTok美國業務，吸引微軟（美：MSFT）聯手沃爾瑪（美︰WMT）、甲骨文（美︰ORCL）等熱門潛在買家入局競購。外媒引述知情人士報道指，字節跳動正與美國政府就可能的安排進行磋商，避免出售全部TikTok於美國的業務。

報導指，字節跳動過去數月一直與美國政府商討相關問題，不過中國政府採取措施，上月底修訂技術出口限制名單，令出售變得更加困難，增加相關討論的緊切性。知情人士表示，目前仍有許多選擇，情況多變，仍有可能賣出TikTok美國業務。不過，即使不全部出售，最終也可能涉及對TikTok的某種重組。

報道又指，美國總統提出禁令想法前，美國政府曾經考慮採取措施，限制TikTok資料儲存的地方或甚麼人有權接觸，以保護其在美國收集的數據。

報導引述美國財政部發言人Monica Crowley在聲明中表示，目前財政部只根據美國總統特朗普於8月14日簽署的行政命令，探討有關TikTok的出售。

【TikTok】收購TikTok有幾難？ SNAP總裁：買到「軀殼」卻買不到其「靈魂」

【TikTok拆骨】核心技術出售存疑 TikTok交易或觸礁

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責任編輯︰梁浩碩

美股 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 字節跳動 抖音

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