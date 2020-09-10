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道指升439點港股ADR升201點　紐約期油反彈逾3%

即市財經 07:32 2020/09/10

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道指升439點港股ADR升201點　紐約期油反彈逾3%

道指升439點納指升2.7%
美股結束過去3日跌勢，Tesla（美︰TSLA）及蘋果（美︰AAPL）急彈，帶動美股持續走高，道指曾飆超過700點，尾市由高位回順，收報27940點，升439點或1.6%；標指收報3398點，升67點或2%；納指收報11141點，升293點或2.7%。

港股ADR升201點
港股ADR收報24670點，升201點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報32.88元，升0.18元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報514.09元，升10.09元或2%。恒指夜期收報24625點，升208點，高水156點。

紐約期油反彈逾3%
油價回升，紐約期油收報38.05美元，升1.29美元或3.5%。布蘭特期油終止5連跌，收報40.79美元，升1.01美元或2.5%。

美滙指數跌0.2%
消息指歐洲央行將輕微上調今年經濟預測，歐元上升，拖累美元於4星期高位回落，美滙指數跌0.2%，報93.24。歐元兌美元報1.1806；美元兌日圓報106.19。

美國10年期債息報0.7厘。

紐約期金升0.6%
歐元上升拖累美元偏軟，帶動金價上升，紐約期金收報1954.9美元，升11.7美元或0.6%。現貨金於1947美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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美股 香港股票 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 騰訊控股（00700） ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期

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