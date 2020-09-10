新書披露：特朗普想淡化新型冠狀病毒威脅

一本即將出版的新書披露，美國爆發新型冠狀病毒疫情之前，總統特朗普已經知道，這種病毒比流感更致命，但沒有把這個訊息傳遞給美國公眾，希望公開淡化疫情威脅。

當年有份揭露水門事件的著名記者伍德沃德（Bob Woodward）將於本月15日出版名為《憤怒》的新書。伍德沃德去年12月至今年7月，訪問特朗普18次，談論疫情、種族和其他議題，訪問均有錄音。部分美國傳媒披露新書的部分內容。

在2月7日的訪問中，特朗普承認「病毒危險、可在空氣傳播、有高度傳染力」，比嚴重流感更致命。但那個時候，特朗普質疑病毒構成的威脅，堅持病毒很快會消失，情況不會比季節性流感差。

到3月19日，即美國疫情爆發，白宮宣布國家進入緊急狀態後數天，特朗普在訪問中對伍德沃德說，還是希望淡化疫情，因為不想引起公眾恐慌。在那次訪問中，特朗普還告訴伍德沃德一些「令人震驚」的事實：「不單止長者，年輕人亦會受感染，很多年輕人。」

特朗普上月曾經在twitter貼文稱伍德沃德的新書「作假」。

美國疫情死亡人數已超過18.9萬人，民意調查顯示美國人對特朗普應對疫情普遍不滿，特試圖轉移視綫，把新冠病毒稱為「中國病毒」。

白宮新聞秘書麥克納尼表示，特朗普從不撒謊或誤導公眾。麥克納尼在白宮對記者說，「我們要讓國家保持冷靜，這是領導人該做的。總統從未淡化這種病毒的風險。」

伍德沃德稱，美國傳染病專家福西曾表示，白宮在應對疫情上「漫無方向」。據《華盛頓郵報》引述伍德沃德新書的報道，福西稱特朗普只是志在連任。

責任編輯：李勝君

