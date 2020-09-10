【美股收市】Tesla勁彈11% 納指漲2.7% 道指升439點

兩大科技龍頭Tesla（TSLA）及蘋果（AAPL）急彈，帶動美股周三持續走高，結束過去3日跌勢，道指曾飆超過700點， 納指一度抽升逾3%。

道指尾市由高位回順，收報27940點，升439點或1.6%；標指收報3398點，升67點或2%；納指收報11141點，升293點或2.7%。

周二暴瀉21%的Tesla，周三收市勁彈11%，蘋果和微軟漲4% ; Facebook、Alphabet和亞馬遜升幅介乎1%至3.7%。

法國奢侈品集團LVMH放棄收購美國珠寶品牌Tiffany，因美法貿易糾紛令這宗規模160億美元的併購案被要求押後。Tiffany已向法院起訴LVMH，要求強制執行交易。Tiffany股價逆市挫6.5%。

投資者同時關注，美國參議院將針對共和黨的精簡版紓困計劃進行表決，有消息指該方案規模僅5000億至7000億美元，遠遠低於民主黨要求的2萬億美元，因此兩黨短期內料仍難達成具進展性的共識，刺激方案何時推出仍未有定案。

美滙指數回吐0.22%，報93.24。英鎊因硬脫歐憂慮而連跌6個交易日，昨天先跌後揚0.18%，報1.3005美元；歐羅則升0.27%，兌1.1807美元。

現貨金價反覆靠穩。期油扭轉4日跌勢，紐約期油回升3.5%，紐約10月期油收報38.05美元，升1.29美元；倫敦布蘭特期油重返40美元，收報40.79美元，升1.01美元或2.5%。

責任編輯：柯志宏

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