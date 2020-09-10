【菲同Fun享@iM網欄】乳膠過敏都可以同食物有關? 

乳膠過敏都可以同食物有關?

乳膠常常會用於製造診所或醫院的手套, 橡膠公仔, 氣球等物品, 以前在醫院, 雖然經常聽到部分人會對乳膠過敏而不能使用手套, 但在二女兒出生後, 我才發現原來乳膠過敏或會對和乳膠類近的食物出現過敏。

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常見的類乳膠食物如下:

- 牛油果 Avocado🥑 - 香蕉 Banana🍌 - 木瓜 Papaya - 栗子 Chestnut - 奇異果 Kiwi🥝 - 蕃茄 Tomato🍅 - 西芹 Celery - 菠蘿 Pineapple🍍 - 無花果 Fig - 桃 Peach🍑 - 蜜瓜 Melon - 車厘子 Cherry🍒 - 士多啤梨 Strawberry🍓

照顧二女兒的皮膚可算是一大難題, 很多對大女兒來說的較低致敏食物如香蕉, 蕃薯等, 對於她來說卻變得非常敏感, 而上面提及的13種食物中她對8款都有過敏反應, 皮膚很多時都因為嘗試新食物而出現炎症及濕疹。

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幸好有之前照顧大女兒的經驗, 我也為二女兒試食固體食物時逐項記錄, 發現原來她過敏的蔬果很多都和乳膠相類近, 亦因而發現二女兒有對乳膠過敏的問題, 解釋了為什麼有時候只要在家裏走一圈便出現敏感的問題。

認識了二女兒對乳膠過敏後, 在食材和家中佈置的選擇上便為她作出了調節, 很快她的濕疹皮膚也變穩定和白滑, 現在只希望能慢慢再幫她建立對敏感原的耐受性, 長大後不會像現在般容易過敏。

作者_Ellen簡介： AMOFIA 的創辦人Ellen，女兒自出生便有過敏及濕疹問題，後來更發現原來每天用在她身上的用品竟是導致她過敏的成因，經營護膚品廠的爸爸和護士媽媽自此便開始研究每一成分及其安全性，和大家分享安全、有效、無添加護膚品。

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