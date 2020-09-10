【新股IPO】百勝中國9987首日掛牌低見386.2元 中午收報392.4元（不斷更新！）

百勝中國（09987）首日掛牌，低開410元，較招股價412元跌0.5%，隨後跌穿400元大關，低見386.2元，中午收報392.4元，跌4.8%，每手帳面蝕980元。

雖然股價破底，瑞銀認為未來更多連鎖餐飲企業來港上市。

瑞銀股票資本市場部亞洲區主管黃培皓表示，從企業管理者角度看，管理層須考慮是否需要增加現金儲備，而上市有利公司在突發狀況時能快速融資。他相信未來在香港還會看到更多的連鎖餐飲企業上市。

與此同時，在香港二次上市的優勢在於其監管流程時間相對可控，能夠吸引到更多的香港和中資投資者，融資效率也很高。

中概股有可能受到美國更多監管的情況下，也是多了一重保險。

該股公開發售部分錄得超額認購約51倍，經重新分配後香港公開發售股份佔全球發售股份總數的16.5%；一手中籤比率為25%，抽14手方穩獲一手；至於國際發售部分亦獲顯著超額認購。

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相信對於百勝中國的掛牌表現大家也不會驚訝，因為昨日暗盤已率先「跌了一跤」，加上近日美股下跌，令百勝中國美股股價已跌穿香港招股價，變得更便宜，故已不被抱太大期望，甚至已預期首日掛牌極有可能潛水。

事實上，該股自招股以來表現都未見突出，從業務來看，始終大家對於集團的業務前景較憂慮，飲食業本來已經容易受經濟環境影響，更何況是以肯德基為主要收入來源，未必過於集中。

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黃培皓表示，百勝中國自2016年從母公司分拆後在美國獨立上市，因為是直接拆股，股東結構以美國的機構投資者為主。通過香港二次上市，公司引進了更多的亞洲時區的投資者，包括中國香港、內地和新加坡的投資者，也更加接近客戶群體，相信這對公司中長期的發展有很大的支持。

百勝中國今年上半年收入36.56億美元，按年下跌17.4%；當中主要業務肯德基收入錄得25.76億美元，佔整體收入70.5%，餘下20.5%由必勝客貢獻，其他分部連同企業及未分配業務佔9.5%。純利方面，上半年則錄得1.94億美元，按年減少51.5%，主要受疫情導致同店銷售下跌，以及餐廳需要暫時關閉所致。不過從2019年全年純利可見，錄得7.13億美元，按年也僅增長0.7%。

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以2019年的系統銷售額計算，百勝中國為內地最大的餐廳公司，整體的市場份額1.4%，遠高於第二大的0.6%。當中，快餐市場市佔率約4.9%，排名第一，第二位則為2.7%。至於休閒餐飲市場，必勝客及黃記煌分別以2.7%及0.5%排名首兩位。

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記者：張以正