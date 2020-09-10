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【美股焦點】蘋果自研Mac機CPU傳第四季量產 台積電代工 蘋果股價升5%

即市財經 01:25 2020/09/10

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傳台積電代工的蘋果自研Mac機晶片將於第四季量產。

蘋果（美︰AAPL）此前決定捨棄英特爾（Intel，美︰INTC）的處理器晶片，改用自家研發的CPU。據外媒體報道，蘋果自研的Mac處理器將於在今年第四季量產，採用台積電（美︰TSM）（台︰2330）最先進的5nm製程工藝。

分析認為，蘋果自研Mac處理器在第四季度開始量產，意味着首款採用自研處理器的iMac機有機會於年底推出。

蘋果在6月22日的蘋果全球開發者大會（WWDC）上首次公開宣布，自研Mac處理器計劃的消息。當時蘋果已透露，首款基於自研處理器的Mac計劃今年年底出貨。

至於晶片由台積電代工，相信也是唯一的選擇。因為目前只有三星及台積電有能力生產5nm製程工藝的晶片，而三星在產能及生產良率上據悉遠差過台積電。

據報道，蘋果於此前預訂了台積電5nm的大部分產能。

受惠美股科技股大反彈，蘋果股價早段升近半成，報118.47美元。

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編輯︰侯景成

美股 台積電 台積電（美：TSM） 蘋果（Apple，美：AAPL） Intel 香港 Samsung 晶片 iMac 處理器

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