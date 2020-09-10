【南韓IPO】Kakao Games上市首日飆升三成　超額認購1500倍勝農夫山泉

港股有農夫山泉（9633）抽新氣氛熱烈，南韓股市亦有一隻熱門IPO——Kakao Games，招股期內獲超購約1,500倍，創下最高超額記錄，同時凍資115萬億韓元（約970億美元）。據韓媒報道，該次IPO因吸引大量散戶參與，一度引發南韓兩家券商交易系統癱瘓。

Kakao Games是韓國通訊軟件Kakao旗下的遊戲公司，IPO每股定價2.4萬韓元（ 約20.2美元），周四（10日）開市即報4.8萬韓元（約40.5美元），上市首日飆升約30%至漲停，最終收市報每股6.24 萬韓元（約52.6美元），同時帶動母公司Kakao（035720-KR）收市上漲0.39%。

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安永亞太區IPO負責人Ringo Choi認為，疫情改變了經濟，居家隔離期間許多民眾通過玩遊戲打發時間，或許可以解釋市場對Kakao Games上市反響如此熱烈的原因。他亦對視頻遊戲產業投下信心一票，再加上南韓佔據該產業最大市場，他認為Kakao Games目前反響熱烈，亦屬合理。

根據財報顯示，Kakao Games 去年營收3,910億韓元，盈利350億韓元；今年上半年盈利287億韓元，較去年同期大漲逾六成。

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編輯：李勝男