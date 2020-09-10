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【美股焦點】Facebook朱克伯格暗批蘋果壟斷 稱App Store需要監管

即市財經 00:49 2020/09/10

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朱克伯格認為，蘋果對App store的掌控或影響到公平競爭。

蘋果（美︰AAPL）對於App Store內的應用程式收取被稱為「蘋果稅」的高額佣金，因而引發不少應用程式開發商的不滿。Facebook（美︰FB）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦表示，蘋果對App Store有「單方面控制權」，因此該平台應當受到監管。

朱克伯格表示，蘋果能夠單方面控制手機上的應用程序。「因此，人們應該關注蘋果對App Store的控制，以及這是否會影響到公平的市場競爭。」

他又表示，Andriod系統支援Play Store外的應用程序，容許Android用戶從其他應用商店下載程式。「作為一名開發者，如果你的應用程序不在Google Play商店內，至少你還有辦法讓它安裝到人們的設備上。我認為這一點真的很重要」

此前騰訊 （00700） 有份投資的Epic Games亦因不滿蘋果的抽佣方案，雙方爭持不下，旗下的遊戲《Fornite》亦因此遭蘋果在App Store中下架。

另外，申流音樂應用程式Spotify（美︰SPOT）亦曾經因為App Store佣金而公開批評蘋果。目前蘋果正遭到反歐盟的反壟斷調查。較早前亦有報道稱，美國司法部和各州總檢察長聯盟準備對蘋果展開反壟斷調查。

相關文章︰【騰訊投資】蘋果反訴Epic Games違反合同規定

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編輯︰侯景成

美股 Facebook（美：FB） 蘋果（Apple，美：AAPL） App Store Google Play Spotify

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