【Xbox】微軟Xbox Series X/S將於11月10日全球同步發售 港版價格分別為3388元、2280元

▲ 微軟宣布Xbox Series X/S將於11月10月上市，售價分別為499美元、299美元。

微軟Microsoft （美：MSFT）公布Xbox Series X和Xbox Series S將於11月10日一起正式發售，9月22日官網開啟預售。Xbox Series X/S售價分別為499美元、299美元。Xbox HK亦同步公布港版售價，Xbox Series X/S分別為3388元和2280元。

另外，微軟將推出Xbox All Access捆綁計劃，將購買Xbox遊戲主機、Xbox Game Pass Ultimate和Xbox Live的費用，分攤24個月月付。Xbox Series X透過該計劃每月付34.99美元、Xbox Series S則月付24.99美元。

微軟趁節假日來臨之際，Xbox All Access計劃將涵蓋早前EA Play旗下的60多款遊戲，包括《FIFA 20》等。此外，該計劃未來在12個國家同步登陸，並搶先在Xbox Series X和Xbox Series S上市前推出。

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