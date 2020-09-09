【美股動向】對沖基金經理：股市正陷入絕對瘋狂狀態

▲ 對沖基金經理Stanley Druckenmiller表示，首次對通脹表示憂慮，預期未來5至10年美國通脹率漲到5％至10％。

對沖基金經理Stanley Druckenmiller表示，在美國聯儲局和投資者投機活動的刺激下，股票市場陷入瘋狂狀態。他指，對市場短期走趨沒有頭緒，但相信未來3至5年將會極具挑戰性。

環球飽受疫情衝擊時，美國聯儲局隨即調低利率，以及推出大規模經濟刺激措施。Druckenmiller認為，聯儲局做得很好，但同一時間令出現過度的反彈。

Druckenmiller表示，「每個人均喜歡派對，但派對結束後無可避免會有宿醉」，目前股市正處於絕對瘋狂狀態，有人建議公司拆股，雖然拆股不會帶來實際價值，但拆股股份仍上漲50%、30%、40%。而早前Tesla（美：TSLA）及蘋果（美：APPL）均進行拆股。

美國聯儲局容許通脹適度高於2%。Druckenmiller指出，首次對通脹表示憂慮，認為聯儲局的行為將為價格穩定帶來危機，預期未來5至10年美國通脹率漲到5%至10%。

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編輯：袁諾曦