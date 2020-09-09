【美股焦點】巴菲特旗下巴郡膺次季全球最賺錢企業 阿里巴巴排第九

▲ 巴菲特旗下巴郡為第二季全球最賺錢企業。

美股自3月大跌以來反彈幅度驚人，科網股表現尤其強勁。其中，「股神」巴菲特旗下巴郡（美︰BRK）因重倉蘋果（美︰AAPL），成為第二季全球最賺錢企業。

根據FactSet統計了全球最賺錢的100家企業，巴郡第二財季淨利潤達262.95億美元，高居榜首。統計包括了全球4.4萬家上市企業的淨利潤（按美元計算），參考了這些企業今年3至5月、 4至6月或5至7月的季度財報。巴郡的盈利主要是來自今年4月起，大幅上漲的蘋果（美︰AAPL）等股票。

排名第二的是日本軟銀集團（Softbank），其主要通過出售所持股票等推高了利潤。值得注意的是，巴郡持有的蘋果，截至6月27日的第三財季淨利潤為112.53億美元，名例第三。

在中國企業排名之中，最靠前的是工商銀行（01398），位列第五；阿里巴巴（09988）則排例第九，較去年同期的第43位大幅追前。

相關文章︰【美股焦點】巴郡第二季多賺86.8% 回購規模達51億美元破紀錄

【股神投資】巴菲特「抽新股」 擬入股美股雲端平台Snowflake

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看