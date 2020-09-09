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【美股焦點】巴菲特旗下巴郡膺次季全球最賺錢企業 阿里巴巴排第九

即市財經 22:34 2020/09/09

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巴菲特旗下巴郡為第二季全球最賺錢企業。

美股自3月大跌以來反彈幅度驚人，科網股表現尤其強勁。其中，「股神」巴菲特旗下巴郡（美︰BRK）因重倉蘋果（美︰AAPL），成為第二季全球最賺錢企業。

根據FactSet統計了全球最賺錢的100家企業，巴郡第二財季淨利潤達262.95億美元，高居榜首。統計包括了全球4.4萬家上市企業的淨利潤（按美元計算），參考了這些企業今年3至5月、 4至6月或5至7月的季度財報。巴郡的盈利主要是來自今年4月起，大幅上漲的蘋果（美︰AAPL）等股票。

排名第二的是日本軟銀集團（Softbank），其主要通過出售所持股票等推高了利潤。值得注意的是，巴郡持有的蘋果，截至6月27日的第三財季淨利潤為112.53億美元，名例第三。

在中國企業排名之中，最靠前的是工商銀行（01398），位列第五；阿里巴巴（09988）則排例第九，較去年同期的第43位大幅追前。

相關文章︰【美股焦點】巴郡第二季多賺86.8% 回購規模達51億美元破紀錄

【股神投資】巴菲特「抽新股」　擬入股美股雲端平台Snowflake

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美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 巴菲特 阿里巴巴－SW（09988） 工商銀行（01398） Softbank 阿里巴巴

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