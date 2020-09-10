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【新盤起動】 準買家必讀 三大新盤齊出擊 邊個最啱你心水?（附藝里坊．2號最新開價）

股樓投資 16:39 2020/09/10

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最新消息：

恒地（00012）西營盤藝里坊．2號也極速於周四（10日）開價，首張價單共提供55伙，間隔包括開放式及1房，當中開放式單位共15伙，1房單位則有40伙。首批單位價單定價由586.3萬至930.3萬元，呎價由26,821元至32,415元。折實樓價則由562.8萬至893萬元，折實呎價由25,749元至31,118元，折實售價計算，共有9伙單位樓價低於600萬元。

是次藝里坊．2號首批單位，折實平均呎價呎價約27,620元，而同系藝里坊‧1號於2018年開售時，首批單位折實平均呎價為29,988元，可見是次藝里坊．2號首批單位的折實平均較藝里坊‧1號低約8%，可見發展商開價不算進取。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝「項目首張價單參考同系藝里坊‧1號及港島區之樓盤，藝里坊‧2號的首批價錢貼市吸引，日後有調整空間，銷售安排將於短期內公佈，料最快月內可推售。而藝里坊‧2號共設兩個示範單位，示範單位及展銷廳將於本周五（11日）下午四時正式開放予公眾參觀。該項目的預計關鍵日期為2021年11月30日。

 

第一版本（09:00）

本港新冠肺炎確診個案多日處於單位數字，疫情逐步受控，政府也開始放寬限聚人數，發展商即出撃推盤，本周已有三大全新盤：新地（00016）天水圍Wetland Seasons Park第3期、恒地（00012）西營盤藝里坊‧2號及五礦地產（00230）旗下油塘蔚藍東岸同時開啟銷售步署，其中Wetland Seasons Park第3期率先開價，折實平均呎價為12,968元，預計於短期內開售，相信該盤於未來數周將成市場焦點。

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政府於周二（8日）公布，因應新型冠狀病毒疫情持續放緩、漸趨穩定，宣布周五（11日）起放寬2人限聚令等抗疫措施，新地旗下Wetland Seasons Park第3期也於同日公布首張價單。新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Park第1期及Wetland Seasons Park第2期過去銷情理想，推售的單位接近沽清，為滿足眾多的向隅客，Wetland Seasons Park第3期公布價單第1號，提供65伙，折實平均呎價為12,968元。雷霆指，Wetland Seasons Park第3期首批單位的定價較第2期的單位有輕微加幅，因項目的景觀較為開揚，相信開價合理。

Wetland Seasons Park第3期日前公布首張價單

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項目價單第1號單位以定價計由504萬至1,138.4萬元，呎價由14,755至17,976元；折實樓價由413.3萬至933.5萬元，呎價由12,099元至14,740元。 間隔由一房（開放式廚房）至三房一套連儲物房及工作間間隔。

入場價單位是第9座1樓B3單位，實用面積為316平方呎，屬一房間隔，以現金付款計劃計算，折實價為413.3萬元。項目將於周四（10日）開放示範單位供公眾參觀，最快於本週五（11日）接受購樓意向登記，將視乎接收購樓意向登記的反應決定銷售部署。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Wetland Seasons Park 第3期開價具競爭力，同區比較新的私樓栢慧豪園及豪廷，樓齡已達十多年，現時平均實用呎價約11,990元，至於嘉湖山莊，樓齡接近30年，目前呎價約10,223元，項目開價貼二手，以總價計，全港新盤市場400餘萬元入場的上車盤可謂絕無僅有，加上發展商提供高成數按揭，相信Wetland Seasons Park 3期可延續第1、2期的旺勢，首批單位可以一Q清枱，若然加推單位加價幅度溫和，相信市場可承受。

另外，恒基地產西營盤藝里坊‧2號也快將出撃，該盤於周二突擊上載樓書至網站，該盤提供264伙，恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，項目共提供264伙，間隔由開放式至2房，開放式單位實用面積由196至214平方呎，1房單位實用面積由244至287平方呎，而2房單位實用面積為381平方呎。項目另設11伙連平台特色戶，實用面積由174至359平方呎，其中5樓K室的開放式，實用面積174平方呎，為西營盤最細新盤。

恒基地產西營盤藝里坊‧2號也快將出撃

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藝里坊‧2號設有名為Club Glamp、實用面積3,953平方呎主題會所，綠化園林則1,469平方呎，合共5,422平方呎，合共提供16項多元化設施。該盤預計明年第四季落成，示範單位及售樓處設於中環國際金融中心一期，短期內對外開放，該盤有望於月內開售。

 

此外，五礦地產旗下位於油塘的項目，也於周三（9日）正式命名為「蔚藍東岸Montego Bay」，為集團首個於香港發展的住宅項目。五礦地產營銷及市務總監方俊表示，項目設有4座住宅大樓，戶戶有海景，提供688伙，間隔由開放式至4房單位，實用面積約由230至2,000平方呎，部分特色單位設有私人天台及按摩池。預計關鍵日期為2023年3月31日。項目正待批預售樓花同意書，預計最快10月底開售，而項目定價則會參考區內二手市場及啟德一帶新盤。

 

蔚藍東岸Montego Bay」為五礦地產首個於香港發展的住宅項目

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記者：陳詠妍

 

蔚藍東岸 藝里坊‧2號 Wetland Seasons Park第3期 天水圍 油塘 西營盤 預售樓花同意書 限聚令 上車盤 發展商

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