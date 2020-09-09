【英國脫歐】歐盟傳無意暫停英國脫歐談判 英鎊略反彈

▲ 英國與歐盟計劃於今年內訂立貿易協議。

英國脫歐又再添變數。周三（9日）英國正式公布的《內部市場法案》（Internal Market Bill）當中，部分條款與脫歐協議衝突，令英國與歐盟未來關係添上陰霾。惟外電消息指，歐盟不會就英國內部市場新法案尋求暫停脫歐談判，英鎊兌美元略見反彈，最新報1.3007，升0.15%。

英國在1月31日脫離歐盟，雙方去年底簽訂的過渡期協議，訂明雙方尋求在今年12月31日前訂立自由貿易協定。不過，英國與歐盟自今年初開始舉行談判以來。

約翰遜將向歐盟表示，如果沒有達成任何協議，英國將與歐盟建立類似與澳洲的貿易關係，屆時英國將能完全控制法律及捕魚水域。在這種情況下，英國將願意在航班、貨車運輸及科學合作等實際問題與歐盟進行合作。

歐盟理事會主席米歇爾則表示，脫歐協議已經簽署並得到了雙方的批准，必須全面實施。

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編輯︰侯景成