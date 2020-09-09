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【中芯國際】高盛：中芯明年最差削87%資本開支 中芯佔美國設備商收入幾多？

即市財經 21:47 2020/09/09

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高盛預計，若美國對中芯實施制裁，中芯明年或會削37%至87%的資本開支。

外媒報道，美國政府正考慮將中芯國際 （00981） 列入「實體清單」（俗稱貿易黑名單），美國企業須獲許可才可供貨中芯。高盛表示，中芯國際今年將其資本開支指引由31億美元大幅上調至67億美元，預計當中85%將用於晶圓設備（Wafer Fab Equipment）採購，佔全球晶圓設備市場約1成。

高盛又預期，若美國對中芯實施制裁，中芯可能將其2021年資本開支削減37%至87%，晶圓設備相關開支料將減少約15億至35億美元，佔全球需求3%至6%，不過部分可能被客戶轉移致其他晶圓廠加大開支抵消。該行指，在最差情況下，全球晶圓設備開支中7%將受打擊。

美國供應商方面，高盛預計中芯對Applied Materials（美：AMAT）、Lam Research（美：LRCX）、KLA（美：KLAC）收入貢獻比例為中、高單位數。若從整體中國客戶而言，日企Ulvac（日：6728）涉較多中國業務，超過3成收入均來自中國，荷蘭半導體設備供應商ASML（美：ASML）相對較低，僅佔約1成。

高盛認為，相關股份短期股價或受累中美摩擦升溫，因全球終端市場需求下降及公司在中國開展業務受阻，但長遠仍看好半導體資本設備行業，因處於具吸引力的增長周期、估值合理以及競爭前景正面，仍建議有貨的投資者繼續持有。

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編輯：陳健婷

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