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【新股IPO】樂享互動6988今日起招股 入場費約3242元 引移卡為基石投資者

股樓投資 14:09 2020/09/10

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內地效果類自媒體營銷服務商樂享互動（新上市編號：06988）今日接力招股，計劃發行5.437億股股份，其中10%約5,437萬股於本地公開發售，今日起至下周二（15日）招股，23日掛牌；招股價介乎2.14至3.21元，每手1,000股計，入場費3,242.35元；聯席保薦人為中信建投、招商證券及交銀國際。

福祿控股2101招股第3日 累計借出近300億孖展額 相當於超購325倍，想知詳情請按：下一頁

樂享互動是次上市引入了4名基石投資者，Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC各認購1,000萬美元等值股份，Harvest Alternative Investment Opportunities SPC投資500萬美元，移卡（09923）則投資200萬美元。

所得款項淨額近13.58億元，預期約60%將用作發展短視頻自媒體變現業務；約19.8%用作加強效果類自媒體營銷服務能力；約10.2%用於國際性擴展；約10%為營運資金及一般企業用途。

農夫山泉掛牌首日創辦人一度成為中國首富 翌日又獲納入恒生綜合指數，想知詳情請按：下一頁

主席兼行政總裁朱子南表示，未來將主力發展短視頻市場，以數據推薦算法技術連接流量及產品，目標5年內搶佔市場份額約5%，以鞏固行業地位。

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記者：張以正

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