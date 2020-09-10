【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）

▲ 即日起至9月21日，大班網店推兩大激賞優惠。(大班網店圖片)

中秋節將至，大班冰皮月餅有優惠。即日起至9月21日，大班網店推兩大激賞優惠。此外，即日起至9月12日，於百佳購買大班及BUONO冰皮月餅買1送1。

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大班網店趕於中秋節前登場，並推出網店限定兩大激賞。第1激「中秋狂賞Code」，凡訂購大班冰皮「Chill人氣組合」月餅券套裝，輸入折扣碼「20SMC30」，每套即減30元；第2激「免運費」，訂購月餅券滿500元 (折後計)或月餅禮盒滿4盒，可享「免運費」1次，每日名額有限。

精選月餅包括人氣組合1(冰皮尊貴官燕月餅券+冰皮迷你四色月餅券)售530元，折後價500元；人氣組合4(冰皮玲瓏八星伴官燕月餅券+冰皮迷你四色月餅券)售406元，折後價376元等。憑券於9月29日或之前到香港大班門市或指定冰皮月餅展銷點，換取指定月餅禮盒1盒。

除了大班分店外，亦有於不同地區、商場和百貨超市，開設大班冰皮月餅展銷點。其中於百佳購買全線大班冰皮玲瓏四色伴官燕月餅、BUONO泰國榴槤冰皮月餅，出示優惠券後，即可享買1送1優惠，平均每盒114元。

▲ 領取方法: 於百佳facebook留言「我愛月餅」，即送冰皮月餅買一送一優惠券。

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責任編輯：朱悅瀅