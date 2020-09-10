  • 27°C
香港時間 : 2020910日 (四) 10:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）

商業 10:00 2020/09/10

分享：

即日起至9月21日，大班網店推兩大激賞優惠。(大班網店圖片)

中秋節將至，大班冰皮月餅有優惠。即日起至9月21日，大班網店推兩大激賞優惠。此外，即日起至9月12日，於百佳購買大班及BUONO冰皮月餅買1送1。

【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一

【中秋節】社福機構合作賣月餅宣傳　作用有幾大？

大班網店趕於中秋節前登場，並推出網店限定兩大激賞。第1激「中秋狂賞Code」，凡訂購大班冰皮「Chill人氣組合」月餅券套裝，輸入折扣碼「20SMC30」，每套即減30元；第2激「免運費」，訂購月餅券滿500元 (折後計)或月餅禮盒滿4盒，可享「免運費」1次，每日名額有限。

精選月餅包括人氣組合1(冰皮尊貴官燕月餅券+冰皮迷你四色月餅券)售530元，折後價500元；人氣組合4(冰皮玲瓏八星伴官燕月餅券+冰皮迷你四色月餅券)售406元，折後價376元等。憑券於9月29日或之前到香港大班門市或指定冰皮月餅展銷點，換取指定月餅禮盒1盒。

除了大班分店外，亦有於不同地區、商場和百貨超市，開設大班冰皮月餅展銷點。其中於百佳購買全線大班冰皮玲瓏四色伴官燕月餅、BUONO泰國榴槤冰皮月餅，出示優惠券後，即可享買1送1優惠，平均每盒114元。

領取方法: 於百佳facebook留言「我愛月餅」，即送冰皮月餅買一送一優惠券。

想知其他優惠? 了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一
2020/09/09
【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一
【中秋節】社福機構合作賣月餅宣傳　作用有幾大？
2020/09/09
【中秋節】社福機構合作賣月餅宣傳　作用有幾大？
【商場活動】奧海城設POP Gallery平台　線下展示網店中秋商品
2020/09/09
【商場活動】奧海城設POP Gallery平台　線下展示網店中秋商品
【消費優惠】港鐵三大商場推購物獎賞　消費1500元賞200元現金券
2020/09/09
【消費優惠】港鐵三大商場推購物獎賞　消費1500元賞200元現金券
著數優惠 飲食資訊 月餅 中秋節 飲食優惠 百佳 超市

下一篇文章

【植物肉商機】Impossible Foods在港推植物豬柳漢堡　香港成為美國以外首個市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成
【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成
中國網紅吸金力驚人　「惜食」新政令「吃播」現失業潮？
中國網紅吸金力驚人　「惜食」新政令「吃播」現失業潮？
【慳錢有方】麥當勞推蜜糖BBQ麥炸雞　App用戶享10 元試食優惠
【慳錢有方】麥當勞推蜜糖BBQ麥炸雞　App用戶享10 元試食優惠
【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一
【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞