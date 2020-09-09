【中芯國際】中芯長江存儲生產線 傳有意削減美國比重

最近傳出近期被美國白宮考慮列入貿易黑名單的內地芯片製造商中芯（00981），有傳正部署加速生產線的本土化，嘗試減低對美國半導體設備的依賴。同時，中國首家3D快閃記憶體製造商長江存儲等企業，亦有類似部署。

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在美方對華為實施出口管制後，高度依賴美國設備的中國科技公司亦感受到危機。所以北京當局開始希望內地半導體業能做到自給自足。地緣政治風險正迫使中國製造商們盡快擬定後備計劃。有消息人士透露，中芯已由應用材料等公司購入足夠應用數年的庫存，有指，中芯正嘗試在不使用美國設備下生產40納米芯片。並希望在3年後可以在不使用美國設備下，生設出28納米芯片。此外，中芯更想以日本、南韓、台灣工具的工具及資源打造非美國產線。

另據悉，長江自5月以來每月都提高本土設備及材料的使用比例，目標是將本土供應商的設備使用率由現時的3成上調至7成。公司亦正拉攏更多中國企業成為其供應商。野村證券分析師指，長江預早數月訂購設備。該公司 6 月已下訂用於明年的機械，比原本規劃時間早數月。

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