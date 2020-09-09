【新冠疫苗】世衛首席科學家：疫苗安全是最重要

英國牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗，因為有測試者出現嚴重副作用，於是啟動正常程序，暫時叫停測試。世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）首席科學家強調，新冠疫苗的安全是「第一優先和最重要」（first and foremost）。

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▲ 世衛首席科學家斯瓦米納坦

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在一項社交媒體活動上表示：

「只因我們講求速度……但這並不意味我們會開始妥協，或忽略在正常程序需要評估的事情。這個過程（疫苗測試）仍然必須遵從遊戲規則。對於用在人體的藥物和疫苗，必須測試其安全性，這是第一優先和最重要。」

（Just because we talk about speed...it doesn't mean we start compromising or cutting corners on what would normally be assessed. The process still has to follow through rules of the game. For drugs and vaccines which are given to people, you have to test their safety, first and foremost.）

路透社曾經尋求世衛就牛津疫苗測試叫停一事，作出正式回應，但對方未作回覆。

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另外，斯瓦米納坦又談及世衛牽頭的新冠疫苗公平分配計劃（COVAX），指計劃是希望確保在2021年底送出20億劑新冠疫苗，而這是史上首次全世界需要數以十億計劑量的疫苗，必須各國合作。

她表示：

「大家需要團結起來。如果每個國家和組織都嘗試靠自己完成（研發和分配疫苗），那將是漫長而艱難的過程。」

（You need to come together. Essentially, if every country and every organisation tries to do this on their own, it's going to be long and hard and difficult.）

責任編輯：陳啟賢

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