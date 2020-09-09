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【旅遊氣泡】澳洲暫未解封 否認與香港商討旅遊氣泡

環球社會熱點 20:53 2020/09/09

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澳洲政府否認與香港政府商討旅遊氣泡，表示目前只與新西蘭商議同類措施。

香港的新冠肺炎疫情漸趨穩定，商務及經濟發展局長邱騰華指已去信澳洲、法國、新加坡等11個國家，表達建立旅遊氣泡的意願，外界關注澳洲是否有意解除封關措施。但澳洲媒體報道，澳洲政府否認與港府商討旅遊氣泡，表示目前只與新西蘭商議同類措施。

澳洲墨爾本延長封城兩周 惟縮減宵禁時間 ：【下一頁】

澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬 ：【下一頁】

香港商務及經濟發展局長邱騰華周二（8日）表示，港府由6月中開始與11國商討，以「旅遊氣泡」形式恢復出行。他指出澳洲及新西蘭對與香港建立旅遊氣泡感興趣，但指要先處理和確立兩國的氣泡。

澳洲媒體「SBS廣東話」報道，澳洲外交部發言人周三（9日）證實，澳洲目前只有與新西蘭商議旅遊氣泡措施。發言人表示，恢復國際旅遊應按部就班，而且要獲得衛生專家的建議支持，強調澳洲將於安全的情況下，才會重新開放邊境。

澳洲11月推新入籍試 加強考核澳洲價值觀 ：【下一頁】

澳洲及新西蘭一直商討兩國開放關口的事宜，新西蘭貿易部長帕克（David Parker）更表示，澳洲一直都是新西蘭建立旅遊氣泡的首選。但澳洲媒體上月底報道，兩國都認為要完全杜絕社區傳播，旅遊氣泡協議才可正式生效。再加上澳州維多利亞州再大規模爆發疫情，導致計劃暫時擱置。

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責任編輯：鄭錦玲

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