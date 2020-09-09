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【商場活動】奧海城設POP Gallery平台　線下展示網店中秋商品

商業 20:33 2020/09/09

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奧海城以「月滿．盛宴」為「POP Gallery」的中秋節主題，展示受歡迎網上商店商品，包括Little Miss Macarons「馬卡龍月餅」、Dear Harley中秋主題幻覺蛋糕等。(信和集團提供圖片)

信和集團夥拍快閃體驗平台PopSquare，於奧海城開設彈性線上線下零售新概念平台「POP Gallery」，利用人工智能大數據分析並預測潮流趨勢，為顧客帶來「至POP」商品。

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奧海城是次以「月滿．盛宴」為「POP Gallery」的中秋節主題，搜尋網上熱話及人氣網店，展示受歡迎網上商店商品，包括Little Miss Macarons特製「馬卡龍月餅」，有威士忌橙皮、鹹蛋黃等口味、Dear Harley製作「兔仔燈籠」及「月兔登月」的中秋主題幻覺蛋糕，以及L'ATELIERduThé優質混合茶葉及曲奇禮盒等。

Dear Harley製作「兔仔燈籠」及「月兔登月」的中秋主題幻覺蛋糕。(信和集團提供圖片)

「POP Gallery」巧妙地結合線上及線下零售的優點，率先將人氣網店的熱選商品獨家於現場展示。這有別於傳統網購，能讓顧客於商場內，第一身觀賞或體驗感興趣的商品，提起商品後，智能快閃車上的螢幕，會即時顯示產品資料，顧客並能透過螢幕與手機互動，進行線上購買及提供送貨服務，更有機會獲得特別優惠，創造獨一無二的線上線下創新互動式購物體驗。

此外，現場更設定時的顧客互動小遊戲，送出特別「POP Gallery」Moon Festival折扣優惠，提升顧客的零售體驗及樂趣。奧海城更特別準備了一系列中秋禮品予顧客，以商場消費或S+會員積分換領，包括Little Miss Macarons馬卡龍月餅及 L'ATELIERduThé 茶葉曲奇套裝。

想知其他優惠? 了解請按【下一頁

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責任編輯：朱悅瀅

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