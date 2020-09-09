【技術突破】32億像素鏡頭面世　24公里外一個高爾夫球都看到？

▲ 預料相機完成組裝後，將於2021年中，在智利的魯賓天文台（Rubin Observatory）投入運作。

小米、三星手機相繼以「1億像素」鏡頭作招徠，但你有否想過32億像素鏡頭，又是怎樣的概念？美國能源部SLAC國家加速器實驗室（SLAC National Accelerator Laboratory）周二（8日）於官網發文指，研究人員拍攝了首批32億像素的測試照片，是有史以來分辨率最高的照片。研究團隊稱，需動用378個4K超高清的電視顯示屏，才能顯示出一張照片的全尺寸。

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為達到32億（3200MP）像素，研究團隊共花了6個月，安裝由189個圖像傳感器組成的陣列，雖然該傳感器仍處於開發階段，但未來將被用在世上最大的數碼相機中。首批32億像素測試照片的分辨率極高，放大甚至能看到約24公里外的一個高爾夫球，感光能力是人眼的1億倍。

預料相機完成組裝後，將於2021年中，在智利的魯賓天文台（Rubin Observatory）投入運作，並在往後10年內拍攝整個南半球天空的全景圖片，合共收集約200億個星系的圖像，以進一步了解暗物質、暗能量以至整個宇宙。

責任編輯：姚慧儀