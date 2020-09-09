【定期存款】WeLab Bank推9.8厘快閃港元定存　每日存1萬　最高賺逾3500元

虛擬銀行匯立（WeLab Bank）今日推出年利率9.8厘的「快閃」港元定存，每人每次最多可敍造1萬元定存，全期2個月可賺利息約163元，快閃活動至到9月30日。

「快閃GoSave飄移定期存款」每日出現一次，每次不定時在該行手機應用程式上出現。每次名額50人，先到先得，新舊客均可參與，最低可存10元。客戶可以由即日起至9月30日，每日參加這個「快閃」定存，若參加足22日，2個月可賺盡3,593元利息。

匯立銀行今日下午在Facebook發帖，表示「存款小巴已經埋站」。不過由於反應熱烈，匯立銀行其後在Facebook再發帖，表示「明白有部分客戶未必能夠順利登入 WeLab Bank app」，又表示每次突擊優惠開始時，均會在Instagram及Facebook發布消息。

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責任編輯：葉卓偉