【長和系】持股以色列流動通訊商未獲發牌 長和繼續尋求出售

長和(00001)再傳出賣產計劃，有關項目為以色列電訊資產。據以色列《國土報》指，因長和持有第二大流動通訊商Partner Communications的股份，所以該公司難以取得所需牌照。所以長和正考慮出售集團手上的以色列第二大流動通訊商Partner Communications的持股。有傳長和所持股權市值約2.08億美元，即約16億元。

【ATMX股價】新經濟股風聲鶴唳 傳統股5大板塊抬頭是時候 詳情請看 【下一頁】

【ATMX股價】大型科技股全線捱沽 阿里曾失260京東跌近半成最傷 詳情請看【下一頁】

長和發言人回應指，長和於1998年在以色列創辦Partner Communications，在2009年以約14億美元出售其股權，同時向買方提供了3億美元的賣方貸款，貸款由Partner Communications的股權作擔保。但由於原本買家和後來取代其的新買家並未償還全部貸款，因此以色列法院去年任命了一個接管人，督促欠債人向長和償還債務。發言人又重申，自2009年出售PartnerCommunications 股權後，集團的策略維持不變，會繼續尋找適當時機出售Partner Communications的股權。

今年5月, 市場亦傳出長和未能競投同樣位於以色列，總值15億美元，即116億元的 Sorek B 海水化淡廠項目。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！