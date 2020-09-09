【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業

隨著近年樓價持續升溫，細價物業已買少見少，現在要找尋樓價400萬餘元的住宅，可能集中在新界西的屯門，或未補地價的居屋，甚至公屋才找到。原來位於港島的大坑區，仍可找到樓價400餘萬元的單位，首置人士首期最平只需40萬元。

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大坑是香港的一個傳統住宅區，區內有不少老牌豪宅，該區的最大特是靜中旺，距離銅鑼灣步程僅約10至15分鐘，但區內設有不少特色食肆及小店，吸引不少年輕人士或追求品味生活的人到該區居住。



世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，大坑金樂居最近連錄兩成交，其中低層A室單位，實用面積170平方呎，開放式間隔，座向南面望街景，獲區外首置上車客以400萬元承接，實用面積呎價23,529元，屬市價水平。據了解，原業主於2012年9月購入上址投資，當時作價210萬元，持貨8年至今沽售，賬面獲利190萬元離場，單位期內升值90%。

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▲ 金樂居是大坑區入場費最平的物業(網上圖片）



另一宗成交為創物業新高成交，單位為高層B室連天台單位，實用面積235平方呎，原則為兩房間隔，成交價563萬元，實用面積呎價23,957元，成交價創物業歷史新高。

▲ 大坑區是充滿特色的住宅區

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位於蓮花宮西街16號的金樂居，為單幢式物業，發展商為金朝陽，整幢設有69伙，樓齡22年。嚴智贇表示，金樂居可算是整個大坑區入場費最低的住宅物業，由於單位面積較細「好好租」，也是收租客的至愛，現時物業有8至9成單位為長線收租用途，屋苑一有放盤就很快獲承接。

現時屋苑其中一個放盤為中層A室，實用面積170平方呎，開放式設計，叫價430萬元；另一個放盤為連天台單位，實用面積170平方呎，連133平方呎天台，連租約叫價500萬元。嚴智贇說，以金樂居現時樓價計算，一個實用面積170平方呎的開放式單位，租金約1.2萬元水平，租金回報率近3厘。

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記者：陳詠妍