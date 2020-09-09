【世界新潮流】疫情反成轉機　共享辦公室「豪裝」搶客（有圖）

新冠肺炎持續肆虐，改變大眾生活模式，舉例說，不少公司准許員工在家工作。不過，在家工作日子久了，部分人心情由初期的享受變成苦悶，而且職能發揮上仍難及辦公室工作。事實上，據仲量聯行最近在亞太區調查所得，有61%在家工作的員工想念辦公室。

即使員工可以重返辦公室，惟企業為節省成本，隨時減租樓面，令辦公室環境或現變化。The Great Room 聯合創辦人兼行政總裁洪可珈說，大部分企業考慮縮減寫字樓樓面的可能，又料員工於未來數月仍會劃分A、B兩組輪流使用辦公室，即有兩成至五成時間居家工作，因此用不着佔地過大的寫字樓。

為了節省成本，且更靈活部署，部分企業有意改租共享辦公室。洪可珈說，今年二至四月，公司收到的租務查詢，升幅明顯，以一直受個人工作者或小型公司歡迎的流動辦公桌計劃為例，查詢數量較去年同期升約兩成，而隨後三個月收到的查詢，亦增加超過一倍。

事實上，進入數碼時代，部分企業都將工作放上雲端，員工不再像以往般坐在辦公室工作，因此共享工作間概念興起。更重要的是，疫情重挫全球經濟，香港寸金尺土，不少公司為節省成本，都有意減租寫字樓樓面，而共享工作間需求亦因此上升。

為了擊敗眾多共享工作空間營運商，The Great Room突破傳統辦公室的格局，除了室內設計精緻，更提供奢華酒店式服務。

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