  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 21:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大行點睇】香港銀行盈利普遍跌逾12％　花旗料滙豐渣打將恢復派息

股樓投資 20:00 2020/09/09

分享：

花旗發表研究報告指，上半年香港銀行普遍整體盈利下降12%至39%，銀行整體淨息差壓力及信貸成本將影響盈利水平，預料第三季盈利將持續受壓。上半年由於宏觀假設及評級下調，貸款損失增5%至56%，預期貸款損失提拔將達頂點。該行認為渣打銀行（02888）及滙豐控股（00005）在改善資產質量方面展現優勢，當中以渣打的不良貸款覆蓋率表現最好。花旗認為淨息差將在第4季見底，第二季的淨息差較首季有明顯改善。預計淨息差壓力會持續至第三季，並於第四季開始穩定。

花旗又指，或因監管機構建議銀行應盡量保留資本，上半年多數銀行的派息率都下調。該行預料，每股盈利下降或導致股息下降12至38%，並預計渣打及滙豐將會於第四季重新派息。但因今年度利潤率較低，滙豐股息可能會調至較低水平。

滙豐今日股價仍然持續跌勢，跌近1%收報32.7元，日內曾下試32.3元創月內低位，成交額達8.5億元。渣打跌1.669%，收報38.3元，成交額為5,800萬元。

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ 

#即睇iMoney全新網站【http://imoneymag.com】 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription】 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機! 

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【樓市理財創富】業主移民減價212萬 康樂園3988萬成交　租金回報率最多達3厘

下一篇文章

【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽