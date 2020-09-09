【大行點睇】香港銀行盈利普遍跌逾12％　花旗料滙豐渣打將恢復派息

花旗發表研究報告指，上半年香港銀行普遍整體盈利下降12%至39%，銀行整體淨息差壓力及信貸成本將影響盈利水平，預料第三季盈利將持續受壓。上半年由於宏觀假設及評級下調，貸款損失增5%至56%，預期貸款損失提拔將達頂點。該行認為渣打銀行（02888）及滙豐控股（00005）在改善資產質量方面展現優勢，當中以渣打的不良貸款覆蓋率表現最好。花旗認為淨息差將在第4季見底，第二季的淨息差較首季有明顯改善。預計淨息差壓力會持續至第三季，並於第四季開始穩定。

花旗又指，或因監管機構建議銀行應盡量保留資本，上半年多數銀行的派息率都下調。該行預料，每股盈利下降或導致股息下降12至38%，並預計渣打及滙豐將會於第四季重新派息。但因今年度利潤率較低，滙豐股息可能會調至較低水平。

滙豐今日股價仍然持續跌勢，跌近1%收報32.7元，日內曾下試32.3元創月內低位，成交額達8.5億元。渣打跌1.669%，收報38.3元，成交額為5,800萬元。

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