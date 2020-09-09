【新股IPO】福祿控股2101招股第3日 累計借出近300億孖展額 相當於超購325倍

福祿控股（新上市編號：02101）將於明日截飛，綜合多家券商借出的孖展額，累計借出290億元，相當於公開發售部份，錄得超額認購325倍。

百勝中國9987暗盤跌2.9% 收報400元 一手帳面蝕600元，想知詳情請按：【下一頁】

福祿控股是次集資最多8.9億，本周一（7日）至周五（11日）招股，以每手500股招股，入場費約4,494.84元；將於周五（11日）定價，下周五（18日）掛牌，招銀國際為獨家保薦人。

百勝中國9987超購51倍 一手中籤率25% 抽14手方穩獲一手，想知詳情請按：【下一頁】

作為內地第三方虛擬商品及服務平台運營商的福祿控股，主要利用SaaS的方式營運內地虛擬商品平台，是虛擬商品提供商及虛擬商品消費場景，提供B2B虛擬商品相關服務及增值服務。服務包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 愛奇藝及完美世界等內地頭部遊戲及娛樂內容公司。

＞＞＞如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正