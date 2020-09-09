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【樓市理財創富】業主移民減價212萬 康樂園3988萬成交　租金回報率最多達3厘

股樓投資 20:01 2020/09/09

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大埔康樂園位置方便，加上附有花園，是不少投資者熱門選擇。中原地產康樂園分行區域營業經理吳啟業表示，分行最新促成大埔康樂園8街雙號屋成交，單位建築面積3,500平方呎，實用面積2,579平方呎，附約4490呎大花園及泳池，開價約4,200萬元。由於業主打算移民，希望盡快套現，放盤短短兩日內，累減約212萬元，以3,988萬元沽出，實用平均呎價15463元。

逾億元豪宅內地客佔比持續上升 美聯：北水重臨在望，詳情即按：【見下頁

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同類型單位另一伙康樂園8街雙號屋，實用面積2,579平方呎，附約3,833呎花園，於本年4月以4,200萬元沽出，較當時造價低約5% 。

吳啟業指，新買家為長線投資者，覺得價錢合理而購入單位投資收租，單位市值租金約8至10萬元，買家料可享約2.4至3厘租金回報。原業主則於1999年以1,650萬元購入單位，持貨約21年，是次轉手賬面獲利約2,338萬元離場，單位升值約142%。

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記者：李兆明

移民 康樂園 收租

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