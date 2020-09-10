【居屋2020】填居屋網上申請表 注意6個細節位

今周四（10日）新一期居屋開始接受申請，今年疫情今年因疫情關係，要保持社交距離，增設網上交表。今期居屋共有4個屋苑合共7,047個單位，分別是鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺皇后山山麗苑。

BOX:申請居屋6項注意:

1 截止申請日期為2020年10月7日晚上7時。若網上申請，申請者必須在截止間前完成申請及繳付申請費，而截止時間以申請系統為準；

2 每次填表限時45分鐘 ，若限時內未能填完，按底下的「儲存」鍵，把資料儲存，日後再找時間繼續填寫；

3 填報前最好準備好要填寫的家人身份證號碼;

4最好先計好家庭入息總和及總資產；

5 網上申請暫不需要上載相關文件及提供電子簽署；

6 可用Visa、 MasterCard、JCB或Union Pay銀聯繳交申請費，已繳交的申請費不會退還。

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責任編輯 :鄭靜珊