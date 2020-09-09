【定期存款】英鎊定存息最高10厘 專家指鎊滙值博可小注收集

英國現正跟歐盟磋商脫歐，但外電指雙方立場企硬，互不相讓，累英鎊兌美元跌穿1.3及1.29兩大心理關口，兌港元亦已失守10算關，乍現9.9976考驗逾一個月低位，更連跌6日累挫逾3%。可是，專家指現水位已具值博率，更建議對英鎊有實際需要者大可小注收集，料最終英國可跟歐盟達成和解，不至出現硬脫歐的無秩序亂局。業界又認建議，投資者不妨再伺機開立定存，市面冠絕全城的英鎊定存特惠息高達10厘，南商於上周二（9月1日）推7天短存享高息，相同存期滙豐亦有9.8厘，中銀香港 （02388） 則為8.8厘。

想知港銀最新英鎊定存息率及專家鎊滙預測，可看下圖

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至於一個月期，有別於中小行慣常以超高息搶存，此存期以滙豐及花旗兩大行最高息，齊有2.8厘。

不過，如以較長期的英鎊定存來看，無論是3個月、半年及一年，皆以上商膺同存期的「高息王」，分別報3個月的0.3厘、半年期0.4厘、以及一年的0.5厘。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，英鎊近日明顯轉弱，主要受脫歐談判未明所累，更失守1.3關。他預料鎊滙由現時至年底的高低位介乎1.26到1.33，年尾目標價為1.32。

如以現滙再破位1.29，乍現約1.2899的逾一個月低位計，而年底重上星展的預估1.32，即約有2.3%的潛在升幅，再按3個月或以上定存最高息是上商的0.3厘，按理滙息總回報有望達兩厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧更樂觀，料英鎊下半年的高低位為1.2982至1.3514。他對鎊滙的後市看法並非太淡，主因有2，包括︰當地經濟數據未至於一面倒太差；且料英倫銀行將雙線出撃，續推財政及貨幣政策，冀支持疫後的經濟重生。

星展：鎊滙失守1.3已出現抵買訊號

王良享建議，當英鎊失守1.3已呈抵買訊號，畢竟市場預計英國最終跟歐盟達成和解，或再採拖字訣；何況明年開始，英國擬放寬港人的居英權申請，對英鎊有需要者大可分段低吸，博賺盡滙息；此外，亦毋須過分憂慮英國推負利率，暫料概率不大。不過，英鎊後向陰霾甚多，普羅散戶切忌重倉借孖展炒賣，以免睇錯位而招致巨大損失。

事實上，外電的最新預警，指部份淡友擔心英國呈無序脫歐的亂局，復添美國大選的暗湧，可能加劇滙市動盪，有分析更指，英鎊或下試1.2低位。若再失守此重要關口，下一關唯恐無險可守，料直插1.14，自1985年以來的逾30年底點才尋底。而短期後市應緊盯兩大關鍵日，分別為︰

（1）下周四（9月17日）英倫銀行議息，市場聚焦會否重提負利率。

（2）10月15日的死綫日，皆因市傳此乃英國首相約翰遜（Boris Johnson），曾訂下跟歐盟談判的最終大限。

論及短期的操作策略，華僑永亨經濟師李若凡警告，英首相的強硬立場，令英國無貿易協議脫歐的風險驟升，徒令外界憂心當地的經濟進一步惡化，或需更早推出負息，以便力挽經濟失速下滑；預計未來兩周英鎊兌美元的支持位在1.2815，阻力位為1.35；兌港元則在9.932至10.463上落。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪