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【宏觀中國】京東數科研究院沈建光　未來房地產調控要如何把握？

股樓投資 19:39 2020/09/09

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近期，有關房地產調控政策的出現次數愈發頻密，包括限制房企融資規模、「三條紅綫」，由此看來，新一輪融資收緊在醞釀中。

京東數科研究院院長沈建光撰寫報告指，上半年疫情對中國經濟衝擊巨大，房地產行業再次發揮了穩定器作用，土地拍賣、投資和銷售的快速恢復，對中國經濟修復提供了重要支持。

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他認為，在內循環的背景下， 中國房地產市場共有5方面的研判。第一，重視房地產對於投資和消費的短期拉動作用，以房企復工復產帶動上下游產業鏈復工，配合消費券等手段放大房地產相關的居民消費，加快疫後的經濟修復進程。

第二，繼續通過打擊房地產融資亂象，降低對實體產業的擠出效應，確保有限信貸的資源能夠流向實體經濟，尤其製造業和中小微企業。

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第三，採用合理措施控制房企負債規模、防範房地產高槓桿風險，針對不同企業、地區進行差異化施策，避免通過一刀切手段，打破企業資金面緊平衡狀態，進而引發監管風險。

第四，堅持因城施策、一城一策的差異化調控思路，保障重點群體需求，加快推進「租購並舉」的住房制度。最後，進一步落實房地產長效機制，加快戶籍、土地、收入分配等改革，推動房產稅適時落地，穩定房地產市場的中長期預期。

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記者：林衛

行業 經濟內循環 中國 經濟

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