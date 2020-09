【宏觀中國】京東數科研究院沈建光　未來房地產調控要如何把握？

近期,有關房地產調控政策的出現次數愈發頻密,包括限制房企融資規模、「三條紅綫」,由此看來,新一輪融資收緊在醞釀中。

京東數科研究院院長沈建光撰寫報告指,上半年疫情對中國經濟衝擊巨大,房地產行業再次發揮了穩定器作用,土地拍賣、投資和銷售的快速恢復,對中國經濟修復提供了重要支持。

他認為,在內循環的背景下, 中國房地產市場共有5方面的研判。第一,重視房地產對於投資和消費的短期拉動作用,以房企復工復產帶動上下游產業鏈復工,配合消費券等手段放大房地產相關的居民消費,加快疫後的經濟修復進程。

第二,繼續通過打擊房地產融資亂象,降低對實體產業的擠出效應,確保有限信貸的資源能夠流向實體經濟,尤其製造業和中小微企業。

第三,採用合理措施控制房企負債規模、防範房地產高槓桿風險,針對不同企業、地區進行差異化施策,避免通過一刀切手段,打破企業資金面緊平衡狀態,進而引發監管風險。

第四,堅持因城施策、一城一策的差異化調控思路,保障重點群體需求,加快推進「租購並舉」的住房制度。最後,進一步落實房地產長效機制,加快戶籍、土地、收入分配等改革,推動房產稅適時落地,穩定房地產市場的中長期預期。

記者:林衛