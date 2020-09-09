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【LVMH購Tiffany】Tiffany賣盤觸礁 擬訴LVMH拖延收購程序

即市財經 19:38 2020/09/09

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外媒報道，LVMH擬棄購Tiffany，Tiffany將提起訴訟，指LVMH拖延收購進程，並促使LVMH在限期前完成交易。

法國奢侈品集團LVMH收購珠寶品牌Tiffany（美：TIF）再生風波，外媒報道，Tiffany擬起訴LVMH，指控其故意拖慢收購程序，以迫使交易重新談判。知情人士表示，Tiffany周三將向法院起訴，要求在11月24日期限之前完成交易。Tiffany盤前急跌8%。

Tiffany指，LVMH拖延歐盟的監管審查程序，以避免在交易期限之前達成交易，並威脅若不降低交易作價，就不會進行收購。

LVMH據報在周二告知Tiffany，在一周前收到法國政府的信件，要求其將交易期限推延至明年1月6日，以阻止特朗普政府向來自法國的商品加徵關稅。Tiffany據悉將指控LVMH違反交易協議，因其在收到信件後，沒有及時通知公司。

LVMH去年11月宣布收購Tiffany，作價162億美元（約1,255億港元）。今年有報道稱，因疫情爆發拖累前景，LVMH要求降價收購Tiffany。

LVMH沒有回應Tiffany起訴，但在另一份聲明中表示，董事會已經討論法國政府推遲交易要求，董事會尊重11月24日的交易期限，因此LVMH將無法完成收購Tiffany的交易。

相關文章：

【LVMH收購Tiffany】傳LVMH與Tiffany交易限期延長3個月

LVMH傳考慮要求Tiffany降收購作價 交易或現變數（第二版）

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編輯：陳健婷

美股 Tiffany & Co.（美：TIF）

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