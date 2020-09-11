【LVMH棄購Tiffany】LVMH反訴Tiffany管理不善 今年前景「非常令人失望」（第二版）

▲ LVMH收購Tiffany交易告吹，兩間公司均提起訴訟。

法國奢侈品集團LVMH棄購珠寶品牌Tiffany（美：TIF），Tiffany日前稱將向法院起訴，要求LVMH完成交易。路透社最新報道，LVMH將反訴Tiffany，指控其在疫情期間管理不善。LVMH表示，公司因為法國政府要求推遲交易而無法完成收購Tiffany。

LVMH指，疫情打擊下Tiffany銷售額下滑、陷入虧損，公司卻依然在5月及8月宣派季度股息，認為Tiffany在疫情期間並沒有妥善經營。發言人指，對Tiffany提起訴訟感到驚訝，會全力維護自身權益。

LVMH又指，Tiffany今年上半年表現大幅跑輸LVMH旗下的可比品牌，形容Tiffany今年的前景「非常令人失望」。

Tiffany指LVMH拖延收購

外媒早前報道，Tiffany起訴LVMH，指控其故意拖慢收購程序，以迫使交易重新談判。知情人士稱，Tiffany將向法院起訴，要求在11月24日期限之前完成交易。

Tiffany指，LVMH拖延歐盟的監管審查程序，以避免在交易期限之前達成交易，並威脅若不降低交易作價，就不會進行收購。

LVMH據報在周二告知Tiffany，在一周前收到法國政府的信件，要求其將交易期限推延至明年1月6日，以阻止特朗普政府向來自法國的商品加徵關稅。Tiffany據悉將指控LVMH違反交易協議，因其在收到信件後，沒有及時通知公司。

LVMH在另一份聲明中表示，董事會已經討論法國政府推遲交易要求，董事會尊重11月24日的交易期限，因此LVMH將無法完成收購Tiffany的交易。

LVMH去年11月宣布收購Tiffany，作價162億美元（約1,255億港元）。今年有報道稱，因疫情爆發拖累前景，LVMH要求降價收購Tiffany。

（第二版更新LVMH最新回應）

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編輯：陳健婷