【滙豐裁員】滙豐香港傳裁員逾40人　發言人：不評論市場傳言

▲ 市傳滙豐在香港裁員逾40人，滙豐發言人稱不評論。

滙豐控股 （00005） 6月宣布重啟重組計劃，當中包括全球裁員3.5萬人，佔現有員工14%。《蘋果日報》報道，滙豐的香港員工難逃被裁命運，而且裁員遍布零售銀行、私人銀行及保險部門的IT員工，亦牽涉數個後勤中心，暫時已裁員逾40人。

滙豐發言人不評論市場傳言。滙豐周三收報32.7元，跌1%。今年累跌46%，為表現最差藍籌。

截至去年底，滙豐在港聘用3.1萬員工。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）於6月曾發內部電郵，提及集團準備重啟一系列重組計劃，明言「目前是重啟裁員計劃的合適時候」。對於全球裁員會否涉及香港員工，當時滙豐發言人時表示，香港仍然是集團增長計劃的核心，會繼續投資及發展亞洲業務。

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編輯：陳韻妍