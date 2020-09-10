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【移民熱潮】創17年來新高 逾7,200港人申請移民澳洲

環球政經 10:17 2020/09/10

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澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年, 令移民澳洲再成熱潮。據澳洲媒體引述官方數據顯示, 去年7月至今年4月底, 超過7,000名港人申請移民澳洲, 創17年來的新高。

據了解, 自當局推出針對港人移民的新措施後, 本港移民和留學顧問公司收到相關的查詢大增, 又指未來年數年澳洲或會出現移民潮。

澳洲次季GDP下跌7% 61年來最大跌幅：【下一頁

【移民注意】歐洲議會或控塞浦路斯賣「 黃金護照」 移民歐洲又少條路？：【下一頁

澳洲當局在7月份宣布, 香港留學生、畢業生及技術勞工簽證期限由2年延長至5年, 期滿後經審批可獲永久居留權；而在指定偏遠地區工作及生活滿3年後, 亦可申請居留權。

從澳洲官方數字可見, 去年7月1日至今年4月30日, 共有7,284名港人申請澳洲永久居留簽證, 是自2003年來最高, 亦較2018至2019年度同期升了約50%。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

香港 澳洲 居留權 移民

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